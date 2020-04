Pochi minuti dopo l’annuncio della KNVB che ha dichiarato ufficialmente conclusa la stagione calcistica olandese assegnando i posti per le Coppe Europee, l’FC Utrecht ha dichiarato di non essere d’accordo e che presenterà ricorso. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Oggi, la KNVB ha annunciato, tramite una teleconferenza, che i posti nelle Coppe Europee saranno assegnati alle squadre posizionate nelle prime 5 posizioni attuali nella classifica di Eredivisie. È inaccettabile per l’FC Utrecht che la Coppa d’Olanda, a cui manca solo una partita, sia completamente ignorata e non venga considerata in fase di assegnazione dei posti nelle Coppe. Il posto della fase a gironi di Europa League verrà assegnato al Feyenoord senza alcuna spiegazione. L’FC Utrecht ha diritto a questo posto, in quanto il finalista della insieme al Feyenoord (e anche perché ha vinto una partita di campionato più del Feyenoord).

Inoltre, l’FC Utrecht si sente penalizzato, in quanto si trova alla posizione 6 dell’Eredivisie, ma ha giocato una partita in meno rispetto al Willem II, che è quinto. Nella spiegazione, il KNVB non ha pronunciato una parola sul fatto che l’FC Utrecht ha disputato una partita in meno rispetto al Willem II e che vincendola arriverebbe allo stesso numero di punti, ma con una differenza reti molto migliore, più goal segnati e un vantaggio nello scontro diretto.

Secondo l’FC Utrecht, la decisione di spostare il l’accesso all’Europa League dalla coppa al campionato non si basa su meriti sportivi e non può essere giustificata in altro modo. Questo slot è il premio principale per un’altra competizione, a cui hanno diritto solo due squadre, e non può quindi essere semplicemente spostato in base alle normative. L’FC Utrecht è convinto che il club abbia diritto ad uno slot per l’Europa League per motivi sportivi, a causa del posto nella finale di coppa e dell’attuale classifica Eredivisie, dove con una partita giocata in meno si possono discutere di relazioni reciproche rispetto al Willem II”.