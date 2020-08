Sono 6.111 i nuovi contagi da coronavirus in Francia nelle in 24 ore mentre sono 32 i morti registrati nell’ultima giornata.

A comunicarlo è la Direzione Generale della Salute di Parigi spiegando che nelle ultime 24 ore sono stati contati ventidue nuovi “cluster”. Ad oggi si contano 4.535 persone ricoverate in ospedale per un’infezione legata al virus, di cui 381 in terapia intensiva. Due numeri in calo rispetto a martedì.