La prossima settimana sarà decisiva per Nicola Strambelli, esterno offensivo reduce dall’esperienza con il Lecco.

Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, l’Alessandria è in pole per il giocatore, tuttavia nelle ultime ore c’è stato un inserimento del Monopoli, prossimo avversario del Palermo nel girone C, su precisa richiesta del tecnico Giuseppe Scienza, confermato nel corso dell’estate dalla dirigenza per puntare alla promozione in B..