Attilio Fontana, governatore della Lombardia, è intervenuto in merito ai controlli legati al Coronavirus in occasione della festività di Pasqua. Lo stesso Fontana, ha spiegato che la Regione ha stanziato circa 500.000 euro per potenziare il lavoro delle polizie locali nei prossimi giorni. “Il controllo avverrà” dappertutto ma “in particolare nelle vie dove passano grandi flussi, come le autostrade”. A Pasqua “la nostra gente è abituata a girare ma quest’anno non si può più fare. Bisogna essere severi”.