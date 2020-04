Secondo quanto riportato da “Live Sicilia”, è stato trovato morto nella propria abitazione Fabrizio Avellone, 30 anni. Il tampone del Coronavirus aveva dato esisto negativo. La tragedia è avvenuta in corso Calatafimi, il trentenne lo scorso 31 marzo era stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Civico per un forte bruciore agli occhi, molto gonfi, e un forte mal di testa. Sarebbe stato mandato a casa con le indicazioni di usare un collirio. Dopo 32 ore le sue condizioni sono peggiorate. I familiari, tramite l’avvocato Rosario Loria, chiedono con una denuncia che venga fatta chiarezza per un decesso dalle circostanze.