«L’epidemia è già fuori controllo in diverse aree del Paese da oltre 3 settimane – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, nelle parole riportate da “Ilfattoquotidiano.it”– Senza immediate chiusure in tutte le zone più a rischio, serviranno a breve almeno quattro settimane di lockdown nazionale per abbattere la curva dei contagi”.

Il report di Gimbe stima che le misure introdotte il 24 ottobre, che includono il divieto di eventi pubblici e assembramenti, invito allo smart working e alla didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado per almeno il 75% delle attività, possano portare in 14 giorni a una riduzione del valore di Rt di circa il 20-25%.





La quale sarebbe “totalmente insufficiente per piegare la curva dei contagi e arginare il sovraccarico degli ospedali”.