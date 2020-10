Il primario all’ospedale Sacco di Milano, l’infettivologo Massimo Galli, ha parlato ad “Agorà” su “Rai 3” a proposito dei dati che riguardano i posti letto nel suo nosocomio sottolineando come la situazione covid sia ormai ad un punto di elevatissima criticità.

«Il Sacco – ha aggiunto l’infettivologo – oggi ha attivato oltre 300 letti per il ricovero Covid. Abbiamo già riconvertito di tutto e di più. L’ortopedia non è più un’ortopedia, ma è un reparto Covid per capirci».





«Abbiamo già riconvertito tutto quello che si poteva riconvertire – dice Galli nel suo appello – a 30 letti al giorno, per arrivare all’attuale situazione e probabilmente non basterà».