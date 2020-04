L’emergenza Coronavirus sta assumendo contorni sempre più drammatici in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste dal decreto Conte. Infatti secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, i carabinieri hanno sanzionato 4 persone che hanno assistito a una festa in strada il 29 marzo a Pozzuoli . A incastrarle i video che li riprendevano in strada visionati dai militari dell’Arma.