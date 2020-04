Multati sette giovani a Milano, sorpresi dalle forze dell’ordine ad una festa a casa nonostante i divieti. Ad intervenire sono stati gli agenti del commissariato Lorenteggio intorno alle 16.15, avvertiti da alcuni cittadini che avevano segnalato alla centrale operativa musica ad alto volume proveniente da un appartamento al primo piano. L’inquilino dell’appartamento, come riportato da “La Repubblica”, ha dichiarato di aver organizzato il ritrovo “a base di carne e birra, con gli amici della zona Baggio-Lorenteggio per passare il tempo”. Tutti i presenti sono stati identificati e sanzionati per il mancato rispetto delle misure previste dal decreto contro il coronavirus. Uno dei presenti, un ragazzo argentino di 19 anni, è stato accompagnato in questura per i rilievi perché irregolare.