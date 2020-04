Giuseppe Savanarola, calciatore dell’Acireale, in un videomessaggio su “Gofundme.com” ha lanciato una raccolta fondi volta ad aiutare tutte le famiglie acesi che si trovano in gravi difficoltà economiche a causa dell’emergenza COVID-19. “In questi giorni, per chi non lo sapesse abbiamo attivato una campagna di solidarietà su Go Fund Me chiamata #AcirealeFamiglia. Voglio ringraziare chi ha già fatto la sua parte e anche chi ha semplicemente condiviso il link sui propri profili social. A breve decideremo come gestire il ricavato, siamo in contatto con le associazioni del posto che hanno già individuato le famiglie che sono in difficoltà e le persone bisognose”. Attraverso un post pubblicato su Facebook, il capianto dell’Acireale ha reso noto che sono stati consegnati 1000 euro in buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità.