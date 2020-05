Un altro importante club è fallito. Si tratta della squadra di Super League Tianjin Tianhai che ha dovuto fare i conti con gravissimi problemi dal punto di vista finanziario, farà richiesta di bancarotta. Stando a quanto riportato da “Beijing News”, i dirigenti hanno chiesto di ritirare il club dal campionato, ricordiamo che il torneo in Cina non è ancora partito a causa dell’emergenza Coronavirus. Creato nel 2006, passò in Super League nel 2017. Hanno indossato la maglia del Tianjin calciatori del calibro di Pato, Witsel e Anthony Modeste, come allenatore anche Cannavaro. Il fondatore del gruppo Quanjian e il presidente del club, Shu Yuhui, furono arrestati a gennaio 2019 per attività di marketing illegale. Si tratta del primo club fallito in Cina, a causa della crisi economica dovuta alla Pandemia del Covid-19.