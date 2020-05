A Palermo riprenderà a partire dalla prossima settimana il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti da parte della Rap. Il servizio era stato interrotto a causa dell’emergenza Coronavirus. Le prenotazioni del ritiro possono essere fatte già da oggi tramite l’Ufficio Relazioni con il pubblico (numero verde 800237713, email: urp@rapspa.it). Da oggi è inoltre tornato attivo anche il Centro comunale di raccolta della rotonda Oreto (dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17) e nei giorni scorsi erano stati riaperti quello di viale dei Picciotti e di via Nicoletti. Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, in tutti i Centri di raccolta, così come nei servizi che l’Azienda sta riattivando, i conferimenti dovranno essere effettuati nel rispetto del Dpcm e delle ordinanze regionali di riferimento per il contenimento alla diffusione del Covid-19 e, principalmente, tenendo conto del distanziamento sociale. “Prosegue l’impegno dell’azienda per garantire ai cittadini i servizi più importanti – afferma il presidenteádella Rap Giuseppe Norata – Siamo certi che tanti apprezzeranno la ripresa del ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti che è uno dei servizi più importanti per il decoro e la pulizia della città”. Rimane ancora chiuso, invece, il ccr di Borgo Vecchio, di piazzetta della Pace, dove nei giorni scorsi, all’ingresso, si sono accumulati rifiuti. “Dallo scorso 19 marzo una buona parte di palermitani è impossibilitata a smaltire i rifiuti ingombranti e speciali ed è sempre più insofferente – dice il presidente dell’Ottava circoscrizione Marco Frasca Polara – da due mesi è anche sospeso il servizio di raccolta a domicilio degli ingombranti. Se non si interviene subito, torneranno le discariche di ingombranti in città”.