Nonostante fosse positivo era uscito di casa per fare la spesa. È quanto scoperto a Caltanissetta, dove un uomo dimesso da qualche ora dal reparto malattie infettive dell’ospedale di Sant’Elia perché sintomatico e con l’obbligo di rimanere in casa per non contagiare altre persone. L’uomo incurante delle indicazioni è uscito ugualmente di casa per fare la spesa, ma la polizia impegnata nei controlli di prevenzione e contenimento contro l’epidemia, che l’ha riconosciuto. a pena prevista dal codice penale per tale reato è della reclusione da uno a cinque anni, se la condotta cagiona un’epidemia, e della reclusione da tre a dodici anni, se l’epidemia cagiona la morte di persone.