Primo caso di Coronavirus anche a Salina. La piccola Isola appartenente all’arcipelago delle Eoliea piange Rosario Natoli di 64 anni. L’uomo che presentava anche altre patologie, scrive “gds.it”,nella giornata di ieri è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina. Nella piccola isola sono presenti altri quatto casi di contagio e da una settimana si attende l’esito dei tamponi eseguiti su sedici persone, come precisato dal Sindaco Domenico Arabia, anche lui in quarantena.