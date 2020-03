In piena emergenza Coronavirus, a Livorno, una mamma ha pensato che fosse l’occasione perfetta per fare scuola guida con la flglia. Secondo quanto riporta “Iltelegrafolivorno.it”, tutte e due sono salite in auto e mentre percorrevano via Palestro deserta, hanno incrociato una volante della polizia che con l’altoparlante diffondeva il messaggio per tutti i cittadini: “Vi raccomandiamo di restare a casa e di uscire solo per necessità”. Gli agenti quando hanno visto le due donne in auto si sono fermati, sono usciti e increduli si sono resi conto della paradossale situazione. A quel punto hanno rimproverato aspramente la mamma e l’hanno invitata a rientrare a casa velocemente. CLICCA QUI PER IL VIDEO.