L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma gli esperti si sono espressi su quando potrebbe tramontare la pandemia in Sicilia e in Calabria. Infatti secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud”, si potrebbero avere zero casi di Covid-19 tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio. Queste sono le proiezioni fatte dagli esperti dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato dal Professor Walter Ricciardi, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene all’Università Cattolica, e dal Dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell’Osservatorio.