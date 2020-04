L’emergenza Coronavirus continua in Italia e a Palermo, i dati sono sempre più drammatici. Intanto nel capoluogo siciliano, secondo quanto riporta “La Repubblica” ha aperto il quarto polo d’accoglienza per i senzatetto, la struttura si trova nel quartiere di Ballarò. Il polo ospiterà circa 24 senzatetto, che saranno ammessi se non presenteranno i sintomi del Coronavirus.