Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha parlato degli aiuti economici alle imprese che tardano ad arrivare. Come riporta “Tgcom24”, due mesi dopo l’inizio del lockdown «la stragrande maggioranza delle imprese non ha ancora ricevuto gli aiuti promessi. Il problema è tanto più drammatico se si pensa che la Fase 2 sarà progressiva e sperimentale, dunque tutt’altro che in grado di permettere una ripartenza piena. Il che significa aziende e posti di lavoro realmente a rischio».