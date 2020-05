Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, ha parlato ad “Agorà”, su “Raitre”. Ecco le sue parole: «Abbiamo già dei dati da cui risulta che per mancanza di liquidità, il fenomeno dell’usura sta toccando le fasce più deboli. Il problema sarà quando le attività economiche più significative non riusciranno ad avere liquidità. Io ho proposto di tracciarla: le imprese che ricevono soldi dovrebbero spiegare come li spendono (magari usando un conto dedicato, bonifici bancari o postali), che uso ne fanno e da chi li hanno avuto. La mafia si sta infiltrando anche nel mercato delle mascherine, abbiamo dei segnali sui quali stiamo svolgendo accertamenti».