Nuovi casi di contagi da Coronavirus a Bagheria. Ad annunciarlo è Filippo Tripoli, Sindaco della città alle porte di Palermo, tramite il suo profilo Facebook: «Siamo convinti – dichiara il Sindaco – che sono riconducibili ad un unico focolaio. Stiamo effettuando tutti i controlli del caso. Tra le persone positive c’è anche un cittadino bagherese che lavora presso l’Rsa di Villafrati. E voglio precisare che l’uomo non è riconducibile a nessuno dei proprietari di esercizi commerciali di via Papa Giovanni e di negozi che si trovano vicino allo stadio. Pertanto, i messaggi che girano in queste ore su Whatsapp sono fake. Abbiamo effettuato 4 tamponi a persone di Bagheria che lavorano presso l’Rsa di Villafrati e solo uno è risultato positivo mentre tre sono negativi».