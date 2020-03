“Tutti i cittadini stano facendo enormi sacrifici, li ringraziamo per questo ma non basta ringraziarli. È giusto essere con loro il più chiari possibili, non dobbiamo minimizzare i problemi che stiamo affrontando. È davvero importante attenersi alle disposizioni che il governo ha dato, vi imploriamo di rispettarle”. È l’appello rivolto “a tutti gli italiani” da Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus. “Dobbiamo fare in modo che questa emergenza non si diffonda anche nelle Regioni in cui la portata è ancora contenuta. Possiamo farlo solo se tutti, non solo i cittadini di quelle regioni, possono darci una mano”, aggiunge Arcuri, sottolineando che “siamo stati attaccati da un nemico forte, invisibile e sconosciuto” e che “stiamo vivendo un’emergenza senza precedenti nella storia”.