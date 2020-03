Come già anticipato (CLICCA QUI), l’attaccante del Real Madrid Jovic, nonostante i divieti imposti, ha violato la quarantena per recarsi dalla propria compagna. In Serbia, però, le regole legate alla violazione della quarantena sono molto ferree, con il centravanti serbo che adesso rischia una grossa multa, che verrà commutata dal Real Madrid stesso. Inoltre Jovic rischierebbe addirittura il carcere: d’altronde il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha già chiarito come per certe violazioni si possa incorrere anche nella galera. Insomma, una bruttissima gatta da pelare per quanto riguarda il centravanti serbo, che ha già patito diversi problemi d’ambientamento – ma meramente sportivi – in quel di Madrid.