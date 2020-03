Come già anticipato (CLICCA QUI), il Policlinico di Palermo è stato oggetto di numerosi furti. In merito alla questione è intervenuto il direttore Giovanna Volo: «Abbiamo assolutamente bisogno di quel pc portatile in cui sono presenti dati importantissimi, che vanno al di là del valore del computer in sé. Il livello di stoltezza di questi incoscienti non si può misurare – sottolinea Volo – perché il ladro stavolta si è introdotto nell’istituto di Igiene, all’interno dei laboratori di microbiologia, dove ovviamente si esaminano anche campioni relativi alla virologia. Sono state staccate cannule, fili, il caos. Hanno forzato anche i distributori di bibite e snack, mentre la chirurgia plastica stavolta è stata risparmiata». Questo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”.