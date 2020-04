Secondo quanto evidenziato dal “Giornale di Sicilia”, quattro ventilatori polmonari sono stati consegnati questa mattina al reparto di Terapia intensiva del Covid Center dell’ospedale Umberto I di Siracusa. I dispositivi sono stati donati dal Fondo Sociale ex Eternit all’Asp di Siracusa per volontà del suo presidente Astolfo Di Amato e dei componenti il direttivo, gli avvocati Silvio Aliffi ed Ezechia Paolo Reale. Si tratta di ventilatori polmonari di ultima generazione in grado di eseguire tecniche di ventilazione d’avanguardia per la gestione clinica dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta da Covid. I ventilatori sono stati affidati al direttore del reparto di Rianimazione e si aggiungono agli 8 identici ventilatori acquistati dall’Azienda per incrementare il numero dei posti letto di terapia intensiva per la gestione dell’emergenza Coronavirus.