Secondo quanto riporta “TGcom24”, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, è intervenuto in merito all’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole: “Sui test sierologici si sta sviluppando un business che non credo sfugga a nessuno, per questo chiedo chiarezza. Dobbiamo vietare qualsiasi forma di business sulla pelle degli italiani”.