I funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli in servizio nel porto di Catania hanno sdoganato rapidamente, con la procedura agevolata di “svincolo diretto”, 332.000 guanti monouso in nitrile, destinati alle Forze dell’ordine, facenti parte di una più ampia importazione, proveniente dalla Malesia, effettuata da una azienda siciliana.

Contestualmente, in ottemperanza a quanto disposto dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, si è provveduto alla requisizione della restante parte per un numero complessivo di 1.292.000 guanti destinati ai magazzini della medesima azienda importatrice.

I dispositivi di protezione individuale (Dpi) sono stati consegnati, alla Protezione Civile della Regione Sicilia, per una rapida consegna agli ospedali e agli Enti di pubblica utilità che ne fanno richiesta.