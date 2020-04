L’emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo. In Olanda il giornalista e presentatore tv Jort Kelder ha rilasciato delle dichiarazioni a dir poco pazzesche. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero” il presentatore avrebbe dichiarato: « «Stiamo salvando gli ottantenni obesi che fumano. È bene bilanciare gli interessi, chissà quanti danni economici comporterà il salvataggio di persone che sicuramente potrebbero morire entro due anni». Il presentatore ha poi cercato di correggere il tiro: «Non stavo suggerendo di uccidere anziani obesi. Cerchiamo di aiutarli, ma prestiamo anche attenzione all’economia. Pensiamo sempre alla salute, ma siamo sicuri che sia prioritaria rispetto all’economia». Il giornalista naturalmente è stato criticato pesantemente in Olanda.