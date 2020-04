Anche Marco Maffeis, il bergamasco di 61 anni giunto in condizioni disperate con un volo militare all’ospedale Civico di Palermo il 13 aprile, è salvo. Lo riporta “Gds.it”, che rende note anche alcune dichiarazioni dell’uomo: «Sono felice – ha detto prima di salire sull’ambulanza, che lo sta trasportando in aeroporto -. In questo reparto mi hanno voluto bene, mi hanno amato e guarito. Mi sento fortunato, un sopravvissuto. Ci sono tanti che mancano, anche nel mio paese, dove su 8 mila abitanti ne sono morti più di cento. Noi veniamo in Sicilia spesso e l’amiamo per la sua diversità».