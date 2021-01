«Con il sistema a fasce consentiamo ai cittadini di avere un minimo di attività sociale fuori dalle case». Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, secondo quanto riporta “Tgcom24”, difende le disposizioni del governo, ricordando che «la Germania e la Gran Bretagna sono in lockdown». Sulla campagna vaccinale Di Maio osserva: «Basiamoci sui dati, siamo i secondi in Europa dopo la Germania per numero di vaccinati».