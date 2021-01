Ai microfoni di Corner, il direttore dell’area sportiva del Catania Maurizio Pellegrino, ha così parlato:

«Ci siamo confrontati con Tacopina e con il suo entourage sulla questione calciomercato e sento quotidianamente anche i soci della Sigi che voglio ancora una volta ringraziare perchè stanno portando avanti un lavoro straordinario. In questo momento le risorse sono proprio quelle della Sigi quindi il mercato da portare avanti deve essere mirato a quelle che sono i fondi attuali. Dobbiamo seguire un percorso fatto di responsabilità: oggi la strada ci impone innanzitutto di cedere e poi acquistare facendo zero a zero con molta cautela».