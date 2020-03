Attraverso il proprio profilo Facebook, Luigi Di Maio ha annunciato l’arrivo di rinforzi dagli altri paesi per combattere il Coronaviurs:

“Stanno arrivando i rinforzi per i nostri medici, infermieri, operatori sociosanitari. Per tutte le donne e uomini che stanno faticando negli ospedali per salvare vite umane. Grazie al lavoro fatto nell’ultima settimana, da tutto il mondo stanno arrivando le mascherine che vi servivano. Solo oggi:

✔️ 1,5 milioni da Egitto 🇪🇬

✔️ 40.000 da India 🇮🇳

✔️ 2,5 milioni dalla Cina 🇨🇳

✔️ 2 milioni dal cuore dell’Europa 🇪🇺

Aspettiamo gli aerei russi 🇷🇺, un carico di 2,5 milioni dal Brasile 🇧🇷 e un altro carico cinese 🇨🇳 da un milione entro la notte.

Nessuno verrà lasciato solo, ve lo prometto. Resistete!”