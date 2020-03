Come riportato da “Repubblica.it” quest’oggi a Torino sono arrivati i primi controlli da parte dell’Esercito. In particolare nelle periferie di Torino da parte dell’Esercito. I militari sono intervenuti nella zona di Barriera di Milano, in particolare all’angolo tra corso Palermo e via Sesia, e in piazza Respighi, dove erano stati segnalati assembramenti di persone che non rispettavano i divieti imposti dai decreti del governo.