Dopo la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis, emergono ulteriori particolari.

Il patron ieri era in riunione a Milano con tutti i suoi colleghi. La comunicazione della positività al coronavirus di uno dei partecipanti alla riunione andata in scena all’hotel Hilton, secondo quanto riporta “Repubblica.it”, è stata data ieri sera. De Laurentiis – che non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata – aveva da giorni sintomi e avrebbe giustificato il suo malessere con un’indigestione da ostriche. Nonostante questo si è presentato alla riunione di Milano. Solo alle 20 ha informato gli altri partecipanti della sua positività.