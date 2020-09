Clamorosa indiscrezione per quanto riguarda il campionato dilettantistico. Secondo quanto riporta “Tuttoseried.com”, la LND, vittima degli errori della FIGC, è quasi obbligata a cancellare in maniera definitiva la Coppa Italia 2020-2021.

Risulterebbe impossibile giocare, come da programma, il prossimo week end del 20 settembre e con i ritardi causati dal Covid sarà tantissimi i turni infrasettimanali. Non ci sarebbe spazio in calendario per la Coppa.