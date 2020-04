L’emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo , ma non tutti rispettano le norme antipandemia. Infatti secondo quanto riporta “Tgcom24” una coppia tedesca è partita da Monaco di Baviera alla volta del Lago di Como per passare un weekend romantico. I due sono stati fortunatamente fermati dalla Guardia di Finanza, che li ha denunciati e messi in quarantena. I due si erano giustificando dicendo che dovevano assistere la madre di lui, ma il sopralluogo della Guardia di Finanza nell’abitazione sul lago di Como ha dimostrato che non c’era nessuno da accudire.