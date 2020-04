L’emergenza Coronavirus ha mandato in tilt il mondo del calcio, ma non ha fermato le polemiche. Le due fazioni contrapposte sono quelle del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e del presidente della Lazio, Claudio Lotito. “Calciomercato.com” ha voluto dedicare un editoriale alla diatriba tra i due presidenti, di seguito il testo: “Ha vinto Agnelli, forse. Di sicuro ha perso Lotito. Il quale – e lo aveva detto pubblicamente – auspicava la ripresa degli allenamenti in tempi brevi, perché i calciatori hanno diritto e necessità di lavorare sul campo. Questo – si legge ancora – cancella il vantaggio che Lotito pensava di avere guadagnato nei confronti della Juve trattenendo a Roma tutti i suoi stranieri. Se la ripresa dell’attività fosse avvenuta il 14 o anche il 20 aprile, allora i bianconeri sarebbero stati costretti a lavorare inizialmente senza i nove giocatori fuggiti all’estero, Ronaldo incluso. Questi ultimi, al ritorno in Italia, saranno costretti a 14 giorni di isolamento; con la nuova disposizione del governo, se torneranno subito dopo Pasqua, al momento della ripartenza saranno nelle stesse condizioni di tutti gli altri. Compresi i calciatori della Lazio, rivale scudetto. Negli ultimi giorni le mosse e le parole di Lotito, e anche quelle del suo portavoce Diaconale, non sono state casuali: una scelta politica forte, per mettere pressione sul governo. Il fatto che la Juve fosse sulla sponda completamente opposta rispetto alla Lazio lascia nell’ambiente biancoceleste la sensazione che il peso politico di Agnelli abbia avuto un ruolo determinante”.