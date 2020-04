Da Rosarno a Bergamo per consegnare 55 quintali di arance e kiwi. Un gesto di solidarietà dalla Calabria per aiutare uno dei comuni lombardi più colpiti dal coronavirus. Un sostegno che il comune di Bergamo ha molto apprezzato: “Le arance e i kiwi verranno offerti alle persone anziane e alle famiglie più bisognose della nostra città”, racconta Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali di Palazzo Frizzoni, ai microfoni di “Repubblica.it”. Una rete solidale avviata dall’Alessandria Dolciaria di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, che solo qualche giorno fa aveva consegnato alla città lombarda 1.600 uova di Pasqua. “Questa vicinanza ci infonde ancora più coraggio e speranza per il futuro – spiega Messina – per questo alla città di Rosarno e alla Calabria intera va tutta la nostra gratitudine”. Una riconoscenza amplificata dai numerosi commenti al post pubblicato su Facebook dal Comune di Bergamo per diffondere la notizia. C’è Antonello che, ad esempio, scrive: “Forza fratelli, vi aspettiamo in Calabria perché il nostro cuore è grande quanto la vostra sofferenza”, oppure Anna che sottolinea l’importanza del gesto contro ogni barriera: “È una bella pagina scritta con amore per unire l’Italia”. E la solidarietà di Rosarno non si fermerà alla città di Bergamo: “Nei prossimi giorni – assicura Spagnolo – invieremo un carico a un’altra città lombarda particolarmente segnata dal virus”.