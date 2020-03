L’Agenzia della Riscossione chiude gli sportelli al pubblico per l’emergenza coronavirus. Dopo il decreto del governo di ieri, 16 marzo, si sospendono così tutti i pagamenti, dalla rottamazione alle nuove cartelle. L’agenzia “ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020” si legge in una nota. I pagamenti sospesi, si legge in una nota, “dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020. Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del Presidente Ernesto Maria Ruffini”.