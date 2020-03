E’ stato convocato per questo pomeriggio il comitato scientifico dedicato all’emergenza coronavirus dalla Regione Sicilia. Come annunciato dall’assessore alla Salute Ruggero Razza, il comitato si riunirà intorno alle 17 per stabilire o meno l’esecuzione del “tampone a tappeto per tutto il personale sanitario”. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, del comitato fanno parte: i docenti dell’Università di Catania Bruno Cacopardo (ordinario di Malattie infettive al Medclin), Cristoforo Pomara (ordinario di Medicina legale al dipartimento di Scienze chirurgiche e tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia”) e Stefania Stefani (ordinario di Microbiologia generale al Biometec).