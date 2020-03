A causa del Coronavirus, il match tra Juventus e Lione potrebbe essere giocato a Palermo. La UEFA non vuole correre rischi, non vuole le porte chiuse e per questo starebbe pensando di spostare l’incontro al Sud dell’Italia, dove il contagio è molto minore, o completamente nullo. Si sta pensando a un cambio di sede per la partita di Champions League dunque. Se si dovesse giocare in una città diversa da Torino, la Juve tornerebbe a giocare una partita di una manifestazione europea lontano da Torino dopo oltre vent’anni. A Palermo infatti i bianconeri conquistarono la Supercoppa Europea nel 1997, battendo proprio i francesi del Paris Saint Germain: