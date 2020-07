Una intera famiglia, quasi due settimane fa, è risultata positiva al tampone per il Coronavirus nel quartiere Cibali di Catania e da allora dovrebbe restare in quarantena all’interno della loro casa. Un isolamento che però- dicono i commercianti della zona- sarebbe solo sulla carta visto che, come riporta “Lasicilia.it”, i componenti del nucleo familiare escono ogni giorno per fare la spesa o per andare a prendere un caffè al bar.

«Qui non c’è molta voglia di parlare di questa situazione ma siamo tutti molto preoccupati – dice un commerciante di Cibali- nomi e cognomi? Assolutamente no. Abbiamo già chiamato più volte le forze dell’ordine e la stessa Asp di Catania per segnalare questa situazione. Il problema è che da qui comincia uno scarica-barile dove a rimetterci siamo tutti noi». «Non sappiamo più cosa fare- fa eco l’altro commerciante- i casi sono in forte aumento e se non si fa qualcosa adesso, nel prossimo futuro le conseguenze saranno drammatiche». Per il video CLICCA QUI