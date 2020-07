Attraverso un post nella propria pagina Facebook, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando rende noto quanto segue: “Ho appena firmato la lettera con cui affido lo Stadio “Renzo Barbera” alla Palermo F.C. per la stagione 2020/2021 in attesa di firmare il contratto per sei anni. Buon lavoro e Forza Palermo!” Di seguito il post.