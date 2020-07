Un altro giorno senza decessi a causa del Coronavirus in Lombardia. Adesso sono quattro in totale i giorni senza nuove vittime Covid nella regione d’Italia che ne ha riportato il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. Un risultato positivo anche sul fronte dei nuovi contagi: sono +34 in 24 ore (la maggior parte nella provincia di Milano, +14), meno rispetto al 26 luglio quando ne erano stati registrati 74. In compenso, stando ai dati diffusi dalla regione aumentano di un sola unità i ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 14, mentre il numero di pazienti non in terapia intensiva scende a 137 (-2 rispetto a ieri). I guariti adesso sono 70.551 e i dimessi 1.878, per un totale di 72.429 (+80 rispetto a ieri). Questi i dati a fronte di 3.992 nuovi tamponi, -4.065 in meno rispetto a ieri quando erano stati 8.057.

