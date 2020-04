Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania come caso sospetto coronavirus, una donna di 68 anni è stata operata d’urgenza per emorragia cerebrale. La donna, poi risultata negativa, è stata salvata con un delicato intervento di Neuroradiologia, dopo aver subìto la rottura di aneurisma e senza che prima avesse potuto allertare i soccorsi. Secondo quanto riporta Gds, la donna, infatti, vedova, vive sola in casa. Non ricevendo risposta alle telefonate, il fratello gemello preoccupato ha allertato le vicine di casa le quali, dopo aver suonato al campanello, non hanno ricevuto risposta. Il fratello si è quindi tempestivamente recato presso l’abitazione della donna trovandola in fin di vita.