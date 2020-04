il Dottor Roberto Matracia, medico sportivo di esperienza pluriennale, oggi responsabile sanitario del Palermo, interviene così a TuttoMercatoWeb: “Il discorso quartier generale, è fattibile in Serie A, ho dei dubbi sulla B. Figuriamoci in C e in D. Noi come Palermo di Serie D abbiamo poco o nulla però le altre squadre del girone non possono certo permettersi dei quartier generali. Sarebbe un problema credo per tanti. Credo sia difficile riprendere dalla B in giù. Serviranno pazienza e le dovute precauzioni e ovviamente delle basi economiche per poter far fronte a tutte le misure necessarie. Il quartier generale per i club potrebbe consistere nel requisire un hotel che dovrà essere disposto solo per i calciatori. Poi bisognerà vedere a che livelli sarà il picco tra qualche giorno. Saranno gli scienziati a stabilire la situazione. Prima le visite mediche, poi almeno quindici giorni di allenamento fisico e con la palla. Sarebbe opportuno fare i tamponi a tutti i calciatori, non è facile ma bisogna farli”.