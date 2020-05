Come si legge su “La Sicilia” nel corso della serata di ieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio mirati a garantire il rispetto delle norme di contenimento della pandemia in atto, personale delle Volanti in transito in via Coppola a Catania, hanno notato all’interno del pub “Area 51” degli avventori intenti a consumare cocktails al bancone. E’ stato subito identificato il proprietario dell’esercizio commerciale, peraltro già più volte sottoposto a procedimenti amministrativi in passato.