Come riportato da “Gianlucadimarzio.com” il presidente dell’Avezzano ha assunto tre calciatori nel suo supermercato. E così – si legge – in ventiquattro ore tre calciatori dell’Avezzano, club del girone F di Serie D, si sono ritrovati dal campo ai corridoi di un supermercato. Il presidente Gianni Paris li ha assunti come ‘scaffalisti’ in una delle sue attività commerciali: “Erano rimasti bloccati qui per il lockdown dopo la sospensione dei campionati”, racconta a gianlucadimarzio.com. “Avevano bisogno di lavorare per dare una mano a casa e così gli ho proposto quest’opportunità che hanno accettato con grande entusiasmo e umiltà”.