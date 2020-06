Secondo quanto riporta “Notizie.it”, è stato chiuso un centro estivo a Busto Arsizio, provincia di Varese, per un sospetto caso di contagio da Coronavirus di una educatrice. Inoltre, la donna ha rivelato di essere stata a contatto con un soggetto rivelatosi positivo al Covid-19. Per questo motivo, per evitare di mettere a repentaglio la salute dei bimbi, l’avvio delle attività del centro estivo di Busto Arsizio è stato quindi rimandato. Come sottolineato da Gigi Farioli, assessore all’Istruzione del comune varesotto, la situazione: “È stata comunicata ai genitori dei bambini. La problematica connessa alla sicurezza nel rapporto educatore-bambino ci ha fatto propendere per questa scelta”.