Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, una trattoria di Catania è stata chiusa per dieci giorni dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa della Questura perché non stava rispettando le norme anti-Coronavirus. “Con la sua condotta ha messo a serio rischio l’incolumità della cittadinanza e la salute pubblica: somministrava alimenti anche privi di tracciabilità senza mascherina e senza l’adozione di alcun presidio di profilassi per impedire il diffondersi della malattia”.