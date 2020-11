Sono 2.815 i nuovi casi di coronavirus in Campania registrati oggi, a fronte di 23.130 tamponi analizzati. Ieri erano stati appena 1.764 su 13.744 tamponi. Il numero di casi attualmente positivi in regione sono così 143.010, al netto dei nuovi guariti (+3.471) e dei decessi registrati (+47) nelle ultime 24 ore. La curva del contagio in Campania resta dunque “stabile”. Quasi mille i morti nel solo mese di novembre. Dei nuovi casi, sono 424 i sintomatici e 2.391 gli asintomatici.